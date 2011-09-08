Рис выводит соли из суставов

Екатерина Мишина из Каменки на Черкасчине выводит соли из суставов рисом. Замачивает его в кипяченой воде и ежедневно съедает натощак по ложке.

— Пять лет назад знакомая посоветовала выгнать соли рисом, – рассказывает. — Я жаловалась, что голову уже повернуть не могу, так шею сводило. Вот она и научила меня. Нужно взять простого нешлифованного риса сколько ложек, сколько вам лет. Всыпать его в банку, залить холодной кипяченой водой и поставить в холодильник. Ежедневно из банки набираем ложку с "кабанчиком", варим до полуготовности и съедаем натощак.

Хозяйка берет ложку крупы, всыпает в маленькую сковородку, заливает двумя ложками воды и ставит на огонь, пока не выкипит. Полусырой рис в семь утра съедает, не запивая водой. После 2 часа нельзя ни есть, ни пить.

— Из банки с замоченным рисом каждое утро нужно сцеживать воду и заливать свежей. Я каждый вечер кипячу. Рис в воде набухает, поэтому процедура будет на несколько дней длиннее, чем мне лет.

Екатерина Мишина в последний раз такие процедуры делала пять лет назад. Длилось лечение два месяца. За то время похудела на 5 кг.

— Выводить соли можно не чаще, чем раз в пять лет. Рис вытягивает не только соли, но и разные питательные вещества. Поэтому не стоит злоупотреблять. Эффекта хватает на это время. Я впервые, как прочистила организм, кол в шее пропал. Утром зарядку делаю. После очистки аж удивилась — начала ладонями доставать до пола. Сейчас уже не могу, поэтому повторяю процедуры.

Рассказывает, что эффект наступает за неделю-две до окончаня процедур. Начинает крутить руки, ноги.

— У меня аж мышцы на руках болели. Позвонила знакомой, она успокоила, что так нужно, потому что в организме происходят процессы очистки. Объяснила, что когда посмотреть под микроскопом на рис, то он имеет поры, как мочалка. В те поры и впитывает соли, шлаки и другие вещества.

gazeta.ua