Нерастворимый и растворимый кофе: какой полезнее?

Именно нерастворимый кофе намного полезнее всех других видов, считают ученые шведского Университета Умеа. У женщин, которые употребляли его 4 раза в день риск заболевания раком груди был намнрого меньше, чем у тех, кто пил его один раз в день.

Главная разница между нерастворимым и растворимым кофе в том, что в нерастворимом содержится в 80 раз больше специфических для кофе нерастворимых жирных кислот. Эти кислоты препятсвуют возникновению рака.

Сравнивая в исследовании, в котором принимало участие 64,603 человек, осадки от от двух видов кофе, ученые пришли к выводу, что растворимый кофе, напротив, может провоцировать возникновение рака, в частности, рака простаты, околоректального рака и других локализаций.

Исследование недавно было опубликовано в научном онкологическом журнале и является первым в мире, которое сравнило влияние двух способов готовки кофе на риск возникновения рака.

medinfo.ua