Чем полезна облепиха

Облепиха обладает лечебными и целебными свойствами. Облепиха широко используется в народной и традиционной медицине, благодаря своему целительному составу. Облепиха является очень полезной ягодой для человека. В состав облепихи входят многие необходимые организму витамины, минералы и полезные вещества.

Свежая облепиха содержит 2,8-7,8% жирного масла, аскорбиновая кислота (витамин С), каротин (провитамин А), витамины В1,В3, каратиноиды: рибофлавин, токоферол, ликопин, фолиевая кислота, филлохинон, сахара, дубильные вещества, олеиновая, стеариновая, линолевая и пальметиновая кислоты. Плоды облепихи являются лучшими натуральными витаминоносители. В коре облепихи содержится серотонин (алкалоид гиппофаин), который испытывается в многочисленных клиниках в качестве противоопухолевого средства.

Полезные и лечебные свойства облепихи широко применяется для уменьшения и прекращения болей при воспалительных процессах, для быстрого заживления ран, ускорения грануляции и эпителизации тканей. В народе используют плоды облепихи, в виде сока, водного настоя, спиртовой настойки, сиропа.

Облепиху назначают внутрь при язвенной болезни пищевода и желудка, различных авитаминозах. При кожных заболеваниях, долго незаживающих язвах и ранах, в гинекологической практике, при лучевом поражении кожи и слизистых оболочек используют наружно водный настой и масло облепихи. Компрессы из листьев облепихи применяют при ревматизме.

Масло облепихи, получаемое из плодов, обладает эпителизирующими, гранулирующими и болеутоляющими свойствами.

Облепика - прекрасное поливитаминное средство. Масло облепихи назначают при лечении ожогов, обмораживаний, плохо заживающих наружных язв, экзем, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, в качестве профилактического средства для уменьшения дегенеративных процессов изменений слизистой оболочки пищевода. Особая ценность облепихи в том, что она способна сохранять свои полезные и лечебные свойства в замороженном виде. И при этом не теряются вкусовые и целебные качества.

Масло облепихи можно сделать в домашних условиях. Для этого: из ягод облепихи отжимают сок. Оставшуюся массу мякоти высушивают, измельчают и заливают подсолнечным маслом в соотношении 1:1,5 (по массе) и настаивают при комнатной температуре, периодически помешивая в течение трех недель. После этого жидкую часть аккуратно сливают. Облепиховое масло необходимо хранить в холодильнике.

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