Крепкий черный чай сжигает жир

Известно, что качественный черный чай, притом правильно заваренный - это кладезь биоактивных веществ. Там тебе и катехины, и антиоксиданты, и кофеин в тонизирующих, а не возбуждающих в отличие от кофе пропорциях.

И вот новое открытие - черный чай активно помогает тем, кто ступил на тернистый путь похудения. Оказывается, в простом черном чае содержится большая концентрация соединений, которые снижают всасывание жиров в кишечнике. Эти похудательные чудо-ферменты получили название теафлавин и теарубигин. Они же помогают и держать в приличных рамках «плохой» холестерин.

Это хорошая новость. А вот и не очень хорошая: любители чая с молоком практически сводят его пользительный эффект на нет. Животные белки - протеины, которых пруд пруди в молоке, «берут в плен» теафлавин и теарубигин, связывают их и отправляют в осадок.

Так что хочешь похудеть - пей чай без молока. А после сытного и жирного обеда - заваривай черного чайку покрепче.

Но, возможно, в скором будущем появятся новые сорта чая с повышенным содержанием похудательных ферментов, которым молоко повредить не сможет. Над их селекцией уже работают ученые, пишет The Telegraph. Кстати, опыты также показали, что чай без добавок и сахара хорошо влияет не только на обмен веществ, но и на состояние печени. Его активные ферменты защищают от жирового гепатоза (в народе - «ожирения печени»).

medinfo.ua