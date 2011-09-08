Пластиковые игрушки тормозят развитие ребенка

Если ребенок подвергается воздействию фталатов, используемых в пластиковых игрушках, еще до рождения, повышается вероятность развития психических, моторных и поведенческих проблем.

Данный вывод был сделан в ходе изыскания, в котором приняли участие дети 319 женщин, которые не курили и рожали в 1999-2006 годах, пишет The Times of India. Исследователи под руководством Робин М. Виатт из Колумбийского центра экологического здоровья детей измерили метаболиты четырех фталатов в моче матерей. Именно они выступали маркерами пренатального контакта с фталатами.

Специалисты оценили силу связи пренатального воздействия фталата и состояния ребенка в возрасте 3 лет. Оказалось, наиболее активное воздействие двух фталатов значительно повышало частоту случаев задержки в развитии моторики. А среди девочек один фталат связывался со значительным торможением психического развития. Также исследователи говорят о связи с эмоционально-реактивным поведением, депрессией, тревожностью, изолированностью, соматическими расстройствами. Дело в том, что фталаты влияют на эндокринную систему, воздействуя на гормональный фон ребенка.

newsland.ru