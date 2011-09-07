Под Ярославлем разбился Як-42, погибли 36 человек

Пассажирский самолет Як-42 упал и загорелся вскоре после взлета из аэропорта Ярославля, сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на МЧС РФ.

На борту самолета находились 37 человек. Согласно поступающей информации, 36 человек погибли, один пострадал.

По предварительным данным, на борту самолета находилась команда хоккейного клуба "Локомотив" (Ярославль), направлявшаяся в Минск.