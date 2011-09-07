Психологи назвали 5 главных мужских страхов. Как ни странно, но секс стоит среди них на первом месте.

- Секс-фобия. Мужчину пугает, конечно, не сам процесс, а риск оказаться не на высоте. Иногда женщины своими неосторожными словами заставляют мужчину превратить занятия сексом в процесс доказательства того, что он лучший.

- Боязнь соперников. Мужчина боится, что найдется кто-то более привлекательный, к которому уйдет его женщина.

- Страх привязанности. Мужчина боится привязанности к женщине. А привязанность, например, к автомобилю, пугает его тем , что женщина будет тормозить его стремления.

- Боязнь одиночества. Этого боятся не только мужчины, но и все живые существа.

- Страх перед мамой. Многие из мужчин зависят от мнения матери и боятся огорчить ее.

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