5 главных мужских страхов
Панически боятся маму...
Психологи назвали 5 главных мужских страхов. Как ни странно, но секс стоит среди них на первом месте.
- Секс-фобия. Мужчину пугает, конечно, не сам процесс, а риск оказаться не на высоте. Иногда женщины своими неосторожными словами заставляют мужчину превратить занятия сексом в процесс доказательства того, что он лучший.
- Боязнь соперников. Мужчина боится, что найдется кто-то более привлекательный, к которому уйдет его женщина.
- Страх привязанности. Мужчина боится привязанности к женщине. А привязанность, например, к автомобилю, пугает его тем , что женщина будет тормозить его стремления.
- Боязнь одиночества. Этого боятся не только мужчины, но и все живые существа.
- Страх перед мамой. Многие из мужчин зависят от мнения матери и боятся огорчить ее.