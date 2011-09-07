Вино победит целлюлит

Винотерапия, или винное обертывание тела. Это отличный способ расслабиться и снять стресс, а также восстановить тонус и повысить эластичность кожи. По словам экспертов, уже после первой процедуры ощущаются существенные изменения. Кожа становится более эластичной и мягкой.

Эта процедура стимулирует образование эндорфинов – гормонов счастья, создающих приподнятое настроение, способствует релаксации, придает необыкновенную шелковистость коже, интенсивно увлажняет и подтягивает кожу, усиливает микроциркуляцию крови, стимулирует обменные процессы.

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