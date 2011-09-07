Какие овощи вызывают кариес

Овощи могут быть не менее опасными для здоровья зубов, чем, например, сладости. Все зависит от способа их приготовления.

Ученые из University of Dundee провели эксперименты с методами приготовления различных овощей – баклажанов, кабачков, перцев. Установлено, что при жарке этих полезных овощей в них значительно возрастает содержание кислот, которые разрушают зубную эмаль. Опасность жареного рагу была сопоставима с опасностью газированных напитков.

Кислотность овощного рагу значительно снизилась, если овощи тушили, а не жарили. Кстати, в ходе эксперимента оказалось, что на кислотность помидоров и лука способ приготовления не влияет. Эти данные могут помочь людям, страдающим кариесом.

neboley.com.ua