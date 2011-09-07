Большинство россиян одобряет кастрацию педофилов

Подавляющее большинство россиян одобряют введение в России химической кастрации для осужденных судом педофилов. Таковые результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, введение химической кастрации для преступников, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних, одобряют 89 процентов респондентов. Отрицательно к этому нововведению отнеслись лишь 7 процентов опрошенных.

При этом 83 процента россиян считают, что химическая кастрация должна применяться к осужденным педофилам в принудительном порядке. Только 9 процентов участников опроса выразили мнение, что эта мера должна применяться с согласия самого преступника.

Летом этого года президент Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, предусматривающий ряд поправок в статьи Уголовного кодекса, регулирующие ответственность за сексуальные преступления против детей и несовершеннолетних. Одной из новых мер, предусмотренных президентским законопроектом, является введение так называемой химической кастрации – медикаментозного подавления половой функции - для осужденных педофилов. Предполагается, что химическая кастрация будет применяться на добровольной основе – с согласия самого преступника.

Ранее Госдума отклонила другой законопроект о химической кастрации педофилов, разработанный депутатом "Справедливой России" Антоном Беляковым. Беляков предлагал применять к педофилам химическую кастрацию в принудительном порядке.

Химическая кастрация применяется к осужденным за педофилию и другие преступления на сексуальной почве в ряде стран Европы, а также в США. Почти повсеместно химическая кастрация проводится с согласия, либо по просьбе осужденного преступника. Отчасти это объясняется тем, что эффект химической кастрации обратим: функции половых желез восстанавливаются при прекращении приема гормональных препаратов.

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