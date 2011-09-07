Как остановить носовое кровотечение

Жара и перепады давления могут вызвать носовые кровотечения. Спрятаться в тень и не ложиться на спину советует столичная медсестра Светлана Картава.

- Если лечь на спину или очень запрокинуть голову, кровь может пойти ртом и человек рискует захлебнуться. Лучше сесть и немного наклонить голову вперед. На переносицу положите смоченный в холодной воде платок или лед из холодильника, завернутый в полиэтилен. Такие же компрессы - на затылок.

Кровь останавливают свежие листья тысячелистника. Его растирают ладонями, чтобы стали влажные, и осторожно закладывают в нос. Если кровь идет из правой ноздри, правую руку поднимают над головой, а левой рукой зажимают правую ноздрю. И наоборот.

Частые кровотечения могут быть симптомами переутомления или повышенного давления. Если повторяются несколько раз в месяц, лучше вызвать "скорую".

gazeta.ua