Лучшие средства от морщин

Диетолог из Голливуда Николас Перриконе рассказал о продуктах, которые должны быть в рационе женщин заботящихся о своей красоте. К этим продуктам он отнес оливковое масло, лосось, корицу, зеленый чай.

Оливковое масло содержит витамины А, Е, D. По словам диетолога, масло следует часто употреблять в пищу. Оливковое масло первого отжима обладает целебными свойствами.

Лосось является морской рыбой, которая должна присутствовать в меню ежедневно.

Дубильными веществами и антиоксидантами богата корица. При употреблении одной щепотки корицы, снижается уровень сахара в крови.

В зеленом чае содержатся антиоксиданты, которые снижают окислительные процессы в клетках. Также в нем содержатся флавоноиды, катехины, благодаря которым кровеносные сосуды становятся прочными.

По его мнению, не следует употреблять сладости, хлеб, картофель, бананы и пиццу, в которых содержится высокий гликемический индекс, вызывающий небольшие воспаления. По словам диетолога, женщинам необходимо больше двигаться, перестать загорать, избавиться от вредных привычек, не жертвовать сном.

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