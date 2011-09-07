Чем полезна свекла?

Украинские медики рекомендуют использовать свеклу вместо упаковки витаминов из аптеки. Этот овощ содержит множество витаминов и полезных органических кислот.

За счет содержания флавоноидов свекла помогает снять спазмы и понизить артериальное давление. Йод в составе свеклы позитивно влияет на работу щитовидной железы. Витамины в этом овоще благоприятно сказываются на работе почек, печени.

Свекольная диета помогает избавиться от бессонницы и наладить функцию желудочно-кишечного тракта. В Украине готовят множество блюд на основе свеклы, потому такая диета будет не только полезной, но и вкусной.

likar.info