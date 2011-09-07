Как предупредить развитие геморроя

Проктолог Юрий Коваль советует не откладывать визит к врачу уже при первых проявлениях геморроя - зуде, появлении узлов около заднего прохода, выделений крови с калом, ведь подобные проявления могут быть и при предраковых заболеваниях кишечника.

- Пациенты откладывают визит к врачу, потому что стесняются своей болезни, - рассказывает Юрий Коваль.

Геморрой - наследственная болезнь или зависит лишь от образа жизни?

- Склонность к возникновению геморроя может передаваться наследственно. Но здоровый образ жизни помогает предотвратить его развитие.

Какую профилактику вы бы посоветовали?

- Предупреждать запоры (ежедневно пить 1-1,5 литра негазированной воды, употреблять подсолнечное масло и продукты богатые клетчаткой, кисломолочные продукты), избегать длительного сидения (особенно в туалете), делать зарядку (особенно передвижение по полу на ягодицах), плавать, много ходить. Отказаться от курения, переедания, алкоголя. Родителям советую не приучать детей сидеть долго на горшке. Молодым людям следует не злоупотреблять физическими нагрузками. Беременным рекомендую больше двигаться, отказаться от употребления соли в последний месяц перед родами.

gazeta.ua