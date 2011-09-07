Супер-рацион для женщин, которым за 40

Дабы предотвратить развитие многих заболеваний, сопряженных с возрастом, нужно соблюдать особую диету советуют американские специалисты. Правильный набор продуктов питания оградит от остеопороза, сердечных болезней, рака груди и поможет справиться с симптомами климакса.

На портале FOX News опубликован этот список. В него вошли помидоры-черри, содержащие в себе ликопин, защищающий от окислительного стресса. Они уменьшают вероятность диагностирования рака груди, шейки матки и сердечных недугов.

Далее по списку идет льняное семя с его полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и входящим в состав клетчатки лигнином. Все это дает снижение уровня холестерина. А эксперимент, проводившийся в клинике Майо, показал: 40 граммов семени избавляют женщин, переживающих менопаузу, от приливов и сокращают риск развития рака груди. Между тем, семя лучше не принимать во время беременности, советуют врачи. Чтобы сохранить зрение, укрепить иммунитет и кости, предотвратив остеопороз и связанные с ним переломы, исследователи советуют обратить внимание на капустные листья. Они содержат полезный белок лютеин, витамин С, кальций и витамин К. Богат витамином С и прочими антиоксидантами и клюквенный сок. Помимо прочего, он станет хорошей профилактикой инфекции мочеполовых путей.

Секрет здоровой нервной системы, нормального уровня эстрогена после 40 лет и отсутствия постродовой депрессии – лосось, семга, горбуша. А для снижения риска диабета, улучшения тургора мышечной ткани и торможения процесса старения стоит включить в рацион йогурт, получаемый из овечьего молока. Он богат белком и почти не содержит сахар. И последний пункт – грецкие орехи. Они защитят от рака груди и остеопороза. Согласно последним изысканиям, если принимать ежедневно 50 граммов орехов, то удастся сдержать рост раковых клеток в организме и сохранить крепость и здоровье костей.

medkarta.com