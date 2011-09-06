Чем полезен шиповник?

Шиповник коричный (дикая роза) — кустарник, сильно разветвленный, из семейства розоцветных, высотой до 2 м. Используются плоды, собранные в период их полной зрелости. Запах отсутствует, вкус слегка вяжущий, кисловато-сладкий. Светло-оранжевые плоды—-лучшего качества, коричневая окраска говорит о гибели витаминов.

Плоды шиповника, помимо поливитаминных свойств, обладают желчегонным, противовоспалительным, регулирующим деятельность желудочно-кишечного тракта, а также мочегонным действием, не сопровождающимся раздражением почечного эпителия.

В китайской медицине используются корни шиповника как средство, улучшающее пищеварение, и противоглистное. В тибетской медицине используются плоды для лечения туберкулеза легких, неврастении, атеросклероза.

В отечественной народной медицине отвар плодов шиповника особенно широко используется как общеукрепляющее средство при всех тяжелых заболеваниях и ранениях, при камнях в печени, почечнокаменной болезни, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах, колитах, малокровии, малярии, женских болезнях.

В народной медицине Сибири плоды шиповника нашли применение при простуде. Лепестки цветков, сваренные с медом, — при рожистом воспалении, а корни — в виде ножных ванн.

Толченые плоды шиповника коричного используются как поливитаминное, бактерицидное, регулирующее секреторно-моторную функцию желудочно-кишечного тракта, способствующее желчеотделению и улучшающее общий обмен веществ средство. Применяются при гипертонической болезни, атеросклерозе, при анацидном гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

У людей, начавших постоянно, с небольшими перерывами, употреблять настой шиповника, значительно повышается работоспособность и общая сопротивляемость к различным инфекционным заболеваниям (особенно у детей).

genon.ru