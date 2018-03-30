Как восстановить кожу после лета

Смуглая кожа всегда выглядит привлекательно. Загорелое тело кажется более стройным и подтянутым, а лицо шоколадного оттенка добавляет белизны улыбке. Косметологи не спорят — загар полезен для здоровья. Но только в умеренных количествах.

Солнце положительно влияет на наше настроение, способствует обмену веществ, улучшает работу сердца и помогает вырабатывать витамин D, так необходимый для крепких костей и зубов. Под действием солнечных лучей кровеносные сосуды расширяются, усиливается кровообращение в коже и подкожно-жировой клетчатке. Благодаря этому активизируются процессы во всех соединительных тканях. В общем, пользы от солнечных ванн немало. Но есть и обратная сторона: ультрафиолет провоцирует обезвоживание, раздражения и старение кожи. Поэтому после загара ей необходим особый уход.

Уход за лицом

Первая помощь нужна коже лица и зоне декольте, именно они чаще всего страдают от вредного ультрафиолетового излучения. Чтобы восстановить водный баланс, вернуть коже необходимую увлажненность и нежность, используйте косметические средства, в составе которых есть гиалуроновая кислота растительного происхождения. Именно она создает на поверхности кожи влажную среду, которая не допускает обезвоживания. Гиалуроновая кислота эффективно активирует деление клеток соединительной ткани, предотвращая ее старение. Эмульсии и кремы на ее основе имеют мягкую, тающую консистенцию и приятны в применении.

Уход за телом

Наше тело не меньше нуждается в заботе до и после солнечных ванн. Если вы обгорели, поможет крем или лосьон с высоким содержанием геля алоэ вера, он обладает уникальными восстанавливающими свойствами. Если в составе косметического средства есть экстракт перечной мяты, он охладит и освежит травмированную кожу, а цветочная вода календулы снимет воспаление.

Если вы заметили, что кожа тела стала более сухой, покраснела или шелушится, воспользуйтесь кремом или молочком, в составе которого есть масла жожоба и карите, они содержат аминокислоты и протеины, восстанавливающие защитный слой клеток кожи.

Уход за коленками и локтями

Кожа локтей, коленок и стоп тоже требует особого внимания. Вернуть ей бархатистость вам поможет аргания и олива. Масло аргании состоит из комплекса жирных кислот, которые смогут мгновенно проникнуть в кожу и восстановить нужный уровень влажности. Масло оливы содержит вещества, отлично увлажняющие кожу, устраняющие шелушение и питающие.

Важно!

После загара стоит воздержаться от использования отшелушивающих масок и скрабов для лица и тела. Для поврежденной кожи это будет дополнительным стрессом, шелушение и раздражения только усилятся. Поэтому сначала восстановите кожу и только потом возвращайтесь к своим любимым косметическим средствам.

lady.mail.ru