Манго сжигает лишние килограммы
10:56, 06 сентября 2011Зарубежные новости
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Регулирует уровень холестерина
Ученые доказали способность фрукта манго снижать вес и регулировать уровень холестерина.
Исследования показали, что вещества манго влияют на процесс обмена веществ в человеческом организме. После этого был проведен эксперимент, в ходе которого 100 добровольцев с лишним весом ежедневно в течение 10 недель принимали экстракт семян манго. Основным условием было то, что добровольцы вели привычный для них образ жизни. В конце эксперимента выяснилось, что каждый доброволец потерял в среднем около 10 кг веса. К тому же, у них отмечено снижение уровня сахара и холестерина в крови.
Ученые планируют далее изучать свойства манго и создать на их основе лекарства для похудения.
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