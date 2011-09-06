Манго сжигает лишние килограммы

Ученые доказали способность фрукта манго снижать вес и регулировать уровень холестерина.

Исследования показали, что вещества манго влияют на процесс обмена веществ в человеческом организме. После этого был проведен эксперимент, в ходе которого 100 добровольцев с лишним весом ежедневно в течение 10 недель принимали экстракт семян манго. Основным условием было то, что добровольцы вели привычный для них образ жизни. В конце эксперимента выяснилось, что каждый доброволец потерял в среднем около 10 кг веса. К тому же, у них отмечено снижение уровня сахара и холестерина в крови.

Ученые планируют далее изучать свойства манго и создать на их основе лекарства для похудения.

likar.info