Как бороться с сединой

К сожалению, с возрастом в волосах снижается содержание красящего пигмента - меланина, из-за этого волосы начинают седеть.

К сожалению, это естественный процесс, и вернуть волосам первоначальный цвет практически невозможно. Можно лишь попытаться приостановить поседение. Для этого 2 раза в год принимайте в течение 1-2 месяцев витамины А, Е, С, фолиевую кислоту, рибофлавин, пишет sunhome.ru.

При преждевременном поседении ополаскивайте волосы отваром из корней и листьев крапивы. Для его приготовления 50 г сухой крапивы настаивайте в 500 мл воды и 500 мл уксуса, затем кипятите в течение получаса. Отвар нужно остудить и процедить, а затем втирать в кожу головы каждый вечер в течение нескольких дней.

Седые волосы можно скрыть с помощью промышленных красителей. Всегда выбирайте цветовые оттенки на тон светлее, чем натуральный цвет волос. Если волосы еще не очень седые, мойте голову оттеночным шампунем цвета ваших натуральных волос. Если волосы примерно на треть седые, воспользуйтесь мягким красителем.

Можно воспользоваться и растительными красителями, которые к тому же подлечат волосы и наполнят их питательными веществами.

Если начали седеть каштановые волосы, воспользуйтесь такой маской: столовую ложку бесцветной хны, столовую ложку порошка какао, табак из одной сигареты, предварительно размоченный в небольшом количестве воды, 5 растолченных пряных гвоздик, столовую ложку кислого молока, 5 мл масляного раствора витамина А, столовую ложку оливкового масла и яичный желток перемешайте, при необходимости добавьте немного теплой воды. У вас должна получиться кашица средней густоты. Подогрейте смесь на водяной бане и нанесите на вымытые, влажные волосы. Обверните голову пластиковой пленкой, обмотайте сверху полотенцем. Через 2 часа осторожно расчешите волосы и тщательно вымойте голову с шампунем.

Темные волосы, начавшие седеть, после мытья регулярно ополаскивайте настоем крепкого чая.

e-news.com.ua