Дыня — мужской лекарь. Она эффективна при различных заболеваниях простаты. «Для этого мужчинам нужно просто чаще есть дыню и не выбрасывать ее семечки, — говорит украинский натуропат Елена Свитко. — Содержащийся в них цинк стимулирует выработку спермы и считается афродизиаком.

Женщинам я бы тоже советовала поберечь косточки. Их надо протушить, перемолоть и смешать со сметаной. В итоге получится натуральный эффективный скраб, который мягко очистит кожу и сделает ее мягче и моложе. А дынная маска — эффективная процедура удаления пигментных пятен. Для этого я наношу размельченную мякоть тонким слоем на лицо и через 10—15 мин. смываю, а лицо просушиваю и смазываю питательным кремом».

segodnya.ua