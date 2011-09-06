Гороскоп здоровья на сентябрь

01 Активизируется процесс образования песка и камней в почках. Пейте больше чистой воды, не задерживайте мочеиспускание. Возможно обострение цистита. Беременным необходим дополнительный отдых, возможны преждевременные роды.

02-03 Отложите плановые операции, чтобы не потерять много крови. Не лучшее время для наркоза. Избегайте случайных половых контактов. Увеличивается количество венерических болезней.

04-05 Период снижения иммунитета. Меньше контактируйте с больными.

06-08 Повышается ломкость костей. Не откладывайте лечение остеопороза. Не ешьте сильно горячее и очень холодное, может трескаться эмаль. Отложите поход к стоматологу.

09-10 Снижается острота зрения. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не читайте перед сном. Отдохните на природе.

11-12 Луна полная. Растет внутренняя тревожность. Пожилых людей будет беспокоить бессонница. Начинайте день с контрастного душа. Чаще чередуйте работу и отдых. Перед сном примите ванну.

13-15 Сходите в тренажерный зал, потанцуйте. Физические нагрузки следует дозировать. Не допускайте резких перепадов кровяного давления. Будет беспокоить головная боль.

16-17 Возможные сбои в работе эндокринной системы. Обострятся заболевания щитовидной железы. Диабетикам нужно следить за самочувствием. Произойдут изменения в лунном цикле, отложите прием гормональных препаратов.

18-20 Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Больше времени проводите на свежем воздухе, займитесь спортом. Хороший эффект даст ароматерапия. Не оперируют органы дыхания.

21-22 Откажитесь на некоторое время от тяжелой и жирной пищи. Употребляйте больше овощей и фруктов. Возможны побочные эффекты от лекарств.

23-24 Уязвимой будет сердечно-сосудистая система. Избегайте стрессов, не перегружайтесь физически. Чаще будут беспокоить судороги. Будьте осторожны на воде.

25-26 Необходима профилактика заболеваний органов системы пищеварения. Голодать в эти дни не желательно. Лечение и протезирование зубов будет удачное.

27-28 Новолуние. Глубоко очистите кожу, подберите новую косметику на основе холода. Удалите мозоли и бородавки. Не носите тесную обувь.

29-30 Остерегайтесь химических ожогов. Не экспериментируйте с новыми лечебными препаратами. Не употребляйте алкоголь.

gazeta.ua