Болгарский перец защитит от нервных болезней

Медики рекомендуют всем женщинам включить в рацион питания зеленый болгарский перчик, который служит прекрасной профилактикой невралгии. Зеленый перец придает многим блюдам пикантный вкус и божественный аромат. Овощ никогда не станет лишним на вашем столе.

Специалисты одного из университетов в Иллинойсе подробно изучили все компоненты сельдерея и болгарского перца. И в первом, и во втором овоще эксперты обнаружили один из полезнейших антиоксидантов — флавоноид лютеолин. Медики отмечают, что данный антиоксидант имеет массу положительных свойств, но его главное преимущество заключается в способности предотвращать воспаления в нервных клетках.

Добавляйте в салаты и в первые блюда сельдерей и зеленый перец, и не переживайте за свое самочувствие. Благодаря мощному действию флавоноида лютеолина угроза развития неврологических болезней заметно сокращается. Медики отмечают, что употребление зеленого перца также снижает риск возникновения болезни Альцгеймера. Кроме мощного антиоксиданта, и сельдерей, и болгарский перец богаты на содержание микроэлементов и витаминов, и считаются одними из самых вкусных натуральных продуктов питания.

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