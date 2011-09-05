Как распознать грибок на ногах

Грибки — это низшие растения, которые в процессе эволюции приспособились к жизни в тканях человека, содержащих кератин (кожа, волосы, ногти). Грибки чрезвычайно устойчивы к воздействию окружающей среды, могут жить до 2-5 и более лет в обуви, одежде и т.д. А среди микозов чаще всего встречаются заболевания стоп, сопровождающиеся поражениями ногтевых пластинок.

Сегодня в аптеках так много разных препаратов для лечения грибковых заболеваний ног (микозов), что можно потеряться в этом изобилии. Спрашивать совета у провизора нет смысла, поскольку, чтобы что-то посоветовать, он должен быть врачом-дерматологом или микологом, и еще видеть ноги конкретного человека.

Существует множество источников заражения. Это и больные люди, и вещи, и предметы, инфицированные грибами. Путей заражения также много: контакт с больными, через обувь, одежду, предметы обихода, при посещении спортивных залов, саун, бассейнов, душевых, т.е. в условиях повышенной температуры и влажности.

Если на стопах есть поверхностные или глубокие травмы (потертости, расчесы, ожоги и пр.), если ноги сильно потеют, если есть анатомические дефекты (плоскостопие, узость межпальцевых складок), то это создает условия для проникновения и размножения грибка. Влияют на развитие заболевания и внутренние причины: эндокринные патологии (диабет), сосудистые заболевания (атеросклероз артерий нижних конечностей), дисбактериоз, иммунодефициты, авитаминозы.

Первый признак микозов — едва заметное шелушение кожи, как будто складки и бороздки кожи стоп присыпаны мукой. Чаще всего в межпальцевых складочках обнаруживаются болезненные трещины. Заболевание может протекать в виде опрелости, могут появиться пузырьки, сопровождающиеся зудом. На коже подошв появляются утолщения, особенно в области пяток. Некоторые пациенты ошибочно связывают их появление с несоблюдением гигиены ног, сельхозработами, ношением грубой обуви, возрастными изменениями.

Поражение ногтей начинается со свободного края или углов ногтевой пластинки. В толще ногтя появляются пятна или полосы желтого или серого цвета, которые постепенно увеличиваются. Ногти становятся тусклыми, неровными, крошатся, утолщаются, иногда даже самостоятельно сходят.

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