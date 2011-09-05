Число жертв тайфуна в Японии возросло до 27 человек

Число жертв тайфуна "Талас" в Японии возросло до 27 человек, 51 человек по-прежнему считается пропавшим без вести, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японское информагентство Киодо.

Эти цифры могут возрасти после того, как будут расчищены дороги, и спасательные операции можно будет проводить в полном масштабе.

В субботу и воскресенье тайфун прошел через юг страны, затронув и крупнейший японский остров Хонсю. Около 3,6 тысячи человек оказались заблокированы в затопленных домах в префектуре Вакаяма. Часть железнодорожных мостов оказалась сметена вышедшими из берегов реками.

Значительный ущерб нанесен и префектуре Нара. Частично тайфун задел также западную часть пригорода Токио: из-за опасности проливных дождей были закрыты несколько участков скоростной автомагистрали в нескольких десятках километров от центра столицы.

По мере приближения к побережью Приморского края России тайфун "Талас" в ночь на понедельник превратился в тропический шторм и в ближайшие сутки изменит погоду в Приморье. Уже ночью в восточных районах региона начались сильные дожди. В ближайшие сутки угроза интенсивных дождей в южных, восточных и центральных районах края сохранится.