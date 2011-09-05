Школьная форма может вызвать экзему и дерматит

- В прошлом году дочь пошла в первый класс, - рассказывает киевлянка Валентина Груба, 34 года. - Условие у школы было купить синюю форму. Предлагали заказать на фирме, которая обшивает несколько школ в районе, но это было дорого. Приобрела сарафан и пиджак на базаре за 280 гривен. Частично синтетические, такие легче стираются. За месяц все блузки посинели под мышками. У дочки появилась сыпь на руках, начали слезиться и чесаться глаза. Педиатр посоветовала купить другую форму. Заказала из полушерсти. Через две недели аллергия прошла.

Специалисты из "Укрметртестстандарта" проверили качество школьных товаров в столичном "Детском мире". Большинство оказались опасными для здоровья.

- У одного из четырех рюкзаков не было жесткой "спинки", которая равномерно распределяет нагрузку на спину, - говорит 54-летняя Галина Некрашевич, начальник исследовательской лаборатории. - Внутри не было перепонок, чтобы отдельно лежали тетради и бутерброды. Ни на одном, даже немецком, не было светоотражающих нашивок. Дети идут в школу и возвращаются в сумерках. Водители их не видят без нашивок, могут сбить.

Больше всего замечаний вызвала форма. Проверили более 40 изделий. Синтетики в ней должно быть не более 40%. Фирмы, которые шьют костюмы и рубашки для школьников, используют ткани с почти 100-процентным содержанием искусственных нитей.

- Подкладки у всех синтетические. Они плохо впитывают влагу, накапливают статическое электричество. Одежда искрит, "стреляет". Синтетические ткани не сохраняют и не отдают тепло. В холодное время года ребенок мерзнет, ​​когда тепло - потеет.

Во многих тканях обнаружили некачественные красители. Во время стирки к одежде пришивают кусочки белой материи. Если они становятся розовыми или голубыми, точно так же краска будет переходить на тело ребенка. Может вызвать аллергию.

- У детей от некачественных тканей развивается дерматит. Начинается с покраснения и зуда, - объясняет 50-летний Анатолий Домиловский, аллерголог из Белоцерковской районной больницы в Киевской области. - Может появиться также экзема.

gazeta.ua