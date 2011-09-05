Чесночная диета препятствует раку

Итальянские ученые установили, что диета, богатая чесноком, луком и родственными растениями, существенно снижает вероятность возникновения злокачественных новообразований. Однако достаточно в течение 45 секунд поджаривать или варить зубки чеснока, чтобы овощ утратил свойство подавлять раковые клетки. Сохранить его активность можно, если перед тепловой обработкой зубки нарезать или выдавить, а затем оставить на десять минут. Ферменты, покидая поврежденные клетки, вступают в реакцию с воздухом и образуют вещество, которое укрепляет антиопухолевый иммунитет.

В чесноке много витамина А (он полезен для зрения, здоровья кожи и слизистых оболочек), витамина РР (спасает от бессонницы и депрессии), витамина D (необходим для усвоения кальция и фосфора) и витаминов группы В (улучшают волосы и кожу). Но главное богатство чеснока — вещество аллиин, придающее этому овощу остроту и специфический запах. Сам по себе аллиин не приносит особой пользы, но как только вы начинаете резать, давить или жевать чеснок, вещество превращается в аллицин — природный антибиотик, способный справиться с воспалениями, подавить размножение болезнетворных бактерий, повысить иммунитет и защитить от инфекций и вирусов.

Также аллицин снижает уровень "плохого" холестерина в крови, поэтому любители чеснока реже страдают от атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Этот овощ часто используют и как средство для профилактики гипертонии — он снимает напряжение в сосудах и нормализует артериальное давление. Однако если приступ гипертонии уже начался и вы приняли лекарство, не стоит дополнять лечение чесночной терапией. В сочетании с некоторыми гипотензивными средствами это растение может повредить здоровью.

Аллицин способствует наращиванию мышечной массы. Правда, для этого нужно съедать не менее четырех зубчиков чеснока в день и не пренебрегать тренировками. Кроме того, аллицин улучшает деятельность мозга, нормализует работу нервной системы и повышает работоспособность.

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