В Батуми из кранов с питьевой водой пошла нефть

В грузинском поселке Барцхана в Батуми из кранов вместо питьевой воды идет нефть.

Как сообщает Газета.ру, причиной случившегося называется то, что в связи с восстановительными работами на водоводе часто отключают подачу питьевой воды и в систему водопровода попадает нефть из расположенной поблизости поврежденной линии подачи нефти.