В Батуми из кранов с питьевой водой пошла нефть
10:55, 05 сентября 2011Зарубежные новости
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Повреждение линии подачи
В грузинском поселке Барцхана в Батуми из кранов вместо питьевой воды идет нефть.
Как сообщает Газета.ру, причиной случившегося называется то, что в связи с восстановительными работами на водоводе часто отключают подачу питьевой воды и в систему водопровода попадает нефть из расположенной поблизости поврежденной линии подачи нефти.
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