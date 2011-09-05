Чем полезен кизил?

Кизил – это лесная ягода с кисло-сладким вяжущим вкусом. Ягоды кизила очень полезные, они обладают целебными свойствами и используются в лечебных целях.

Кизил содержит много глюкозы, витамины С и Р, провитамин А, органические кислоты (яблочную, янтарную, лимонную), дубильные вещества, пектиновые и азотистые вещества, фруктозу, эфирное масло, фитонциды. В кизили содержится железо, калий, кальций, сера и магний. В народной медицине кизил используют для лечения и профилактики многих недомоганий.

Ягоды кизила окажут благотворное воздействие при различных желудочно-кишечных заболеваниях. Из ягод кизила можно приготовить отличное средство, которое поможет справиться с расстройствами желудка. Кизил восстанавливает обмен веществ в организме. Благодаря фитонцидам, кизил способен угнетать бактерии дизентерии, тифа и др., Кизил обладает обеззараживающими свойствами, снимает интоксикацию организма. Также кизил очищает воздух от вредных бактерий и насекомых.

Кизил поможет при подагре, малокровии и болезнях мочевого пузыря, полезен кизил и при диабете, он способен снять сахарные перегрузки.

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