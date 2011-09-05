Сахар приводит к старению организма

Сахар-рафинад может не лишь увеличивать талию, провоцировать развитие кариеса, но также и ускорять процесс старению, как и солнечные лучи, показало исследование диетологов и дерматологов, сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Мишель Шевалле-Хедж, который является диетологом, заявляет, что вследствие любви к сахара на человеческом теле происходит появление вредных молекул, которые называются конечными продуктами гликирования.

Ими наносится вред эластину и коллагену. Антиоксиданты, которые помогают сохранять свежий и здоровый вид, наоборот, сокращаются, если часто потреблять сахар.

Со слов диетолога, множество людей даже не думают, что потребляют сахар вместе с хлопьями, хлебом, которые едят утром, спортивными напитками, батончиками, а также йогуртами. Поэтому изменение состояния кожи является реальным, после того, как Вы сократите потребление сахара, пересмотрев личный рацион. А вот исследователь Филипп Артеми говорит, что солнце все же занимает первое место среди факторов, которые повреждают кожу.

newsland.ru