С косметикой в организм женщины попадает 3 кг "химии"

Каждый год в женский организм попадает около 3 килограмм химических веществ вместе со средствами косметики, сообщили ученые из Массачусетского университета, что в США.

Исследователями было проведен эксперимент, в течение которого был подсчитан общий вес косметических средств, которые наносятся женщиной на себя на протяжении года.

При этом ученые выяснили, что лишь 30% всех женщин тщательно смотрят на срок годности средств косметики, а множество женщин за один день наносят на себя около 20 наименований косметических средств.

Исследователи предупреждают о том, что химические вещества попадают в кровь, вызывают различные аллергические реакции, отравление, а также интоксикацию различной степени, то есть они не остаются незамеченными для здоровья женщины. Особенно было отмечено отрицательное влияние на женское здоровье косметики низкого качества, а также в случае не смывания её на ночь.

doctor-prof.ru