Что вредит твоим почкам?

Почки – это своего рода фильтры, которые удаляют из крови отходы жизнедеятельности. Чтобы облегчить им работу, обрати внимание на следующие моменты.

"Соленая" жизнь

Чрезмерное употребление соленых, копченых и консервированных продуктов приводит к задержке воды в организме, так как почки начинают поглощать избыточное количество влаги. В результате появляется отечность. Потребление соли не должно превышать 5 г в день.

Что ты ешь?

Сладкие газированные напитки, кофе, мясо и маринады раздражают почки, а алкоголь разрушает ее клетки. К продуктам, которые тонизируют и очищают почки, относятся арбуз, цитрусовые, сельдерей, петрушка, спаржа и артишок.

Прочь, болезни!

Грубая кожа и трещины на пятках нередко являются признаком того, что с твоими почками не все в порядке. Повторная ангина, кариес, гайморит также могут привести к их заболеванию. Опасны для почек избыточный вес, запоры и простуда.

Испытание холодом

Из-за долгого пребывания в ледяной воде у неопытных «моржей» часто возникают проблемы с почками. Многие забывают о разогревающей разминке до и после зимнего плавания.

edinstvennaya.ua