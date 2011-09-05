Япония страдает от мощного тайфуна «Талас».

Непогода уже вызвала наводнения и оползни почти на всей территории страны, передает «5 канал».

Жителей прибрежных районов эвакуируют вглубь островов Хонсю и Хоккайдо. Особые меры безопасности введены в регионе Тохоку

Из-за наводнений и оползней местные власти закрыли несколько автомагистралей на юго-западе страны. Спасатели призывают жителей пострадавших регионов не выходить на улицу и готовиться к тому, что тайфун будет бушевать в течение нескольких дней.

Тайфун "Талас" движется с юга на север Японии. Поэтому, по словам метеорологов, от непогоды пострадают почти все жители двух главных островов. Под угрозой оказались и восстановительные работы в регионе Тохоку, в частности, на атомном комплексе "Фукусима", пострадавшем от мартовских землетрясения и цунами.

После Японии, согласно выводам специалистов, тайфун достигнет Дальнего Востока России. На территории восточных районов Хабаровского и Приморского краев и в Сахалинской области ожидают сильные ливни, грозы и штормовой ветер.