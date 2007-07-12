Зубы можно лечить клюквой

Американские стоматологи лечат некоторых своих пациентов... клюквой. И собираются это практиковать все чаще. Ученые из Университета Рочестера установили, что благодаря бактерицидному действию клюквенного сока вероятность заболевания кариесом у его потребителей снижается. Клюквенный сок ученые сравнивают с «тефлоном для зубов». Они утверждают, что компоненты клюквенного сока блокируют бактериям доступ к зубной эмали. Это подтвердили эксперименты с микробом Streptococcus mutans, которого считают одним из главных виновников кариеса.

Первыми на бактерицидный эффект клюквы обратили внимание урологи — по их мнению, клюквенный сок мешает микроорганизмам заселять стенки мочевого пузыря. То же верно и в отношении зубов, убеждены исследователи. При этом само «действующее вещество» пока неизвестно, но его собираются выделить в ближайшем времени. А пока употреблять сок в том виде, в котором он продается в супермаркетах, стоматологи считают нецелесообразным — содержащийся там обычно сахар, разлагаясь, сам способствует разрушению зубов.

ukr.net