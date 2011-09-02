ТОП-5 «убийц» любви

Психологи назвали 5 главных врагов любви. Потому, обнаружив их признаки в своих отношениях, необходимо немедленно от них избавляться.

1.Скука. Тихое счастье незаметно превращается в рутину. Если отношения стали скучными, самое время чем-нибудь освежить их.

2.Лень. Убивает активность семейной пары. Потому вместо увлекательного путешествия или полезной прогулки супруги выбирают просмотр телевизора, незаметно разрушая отношения.

3.Жадность. Не нужно считать, кто, сколько и чем пожертвовал для своей второй половинки.

4.Обиды. Они влекут за собой сложные разговоры, которые выливаются в новые обиды.

5.Страх. Пара боится что-то менять, чтобы не нарушить равновесие, а также боится оставить все как есть, чтобы не жалеть потом об упущенном шансе на счастье.

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