Картофель понижает давление

Картофель оказался полезным для людей с высоким кровяным давлением. Доктор Джо Винсон из Университета Скрэнтона заявил, что несколько порций правильно приготовленного картофеля понижают давление и не способствуют набору веса.

Эксперимент продолжительностью 1 месяц, в течение которого добровольцы ежедневно съедали приготовленный в микроволновой печи картофель, показал, что с помощью этого рациона диастолическое артериальное давление снизилось на 4,3%, а систолическое – на 3,5%.

Эксперты отмечают, что одна картофелина, нежареная и поданная без масла и соуса, содержит всего 110 калорий и множество биологически активных веществ и витаминов. Однако высокотермическая обработка лишает картофель полезных веществ, потому рекомендовано употреблять печеный картофель.

likar.info