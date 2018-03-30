Почему стенокардия ”любит” мужчин?

Сегодня одной из актуальных проблем медицины является ишемическая болезнь сердца. Это руппа заболеваний, к которой принадлежат стенокардия, инфаркт миокарда и другие. В современном цивилизованном мире с высоким экономическим развитием эти болезни являются ведущими в структуре заболеваемости и смертности населения. От стенокардии страдают 65% мужчин и 35% женщин. Это объясняется особенностями женского организма: у женщин эластичность сосудов до менопаузы предопределена действием особенных гормонов-эстрогенов, которые имеют антиатеросклеротическое действие. Однако после менопаузы риск заболевания становится таким же, как и у мужчин. Стенокардия часто является причиной моментальной смерти или инфаркта миокарда с разными осложнениями. Потому об этом заболевании должен знать каждый.

СТЕНОКАРДИЯ: БОЛЕЗНЬ ИЛИ СИМПТОМ?

Термин "стенокардия" известный еще с XVIII века, когда ученый Гебертен впервые описал это заболевание и определил его основные субъективные проявления. Это заболевание может быть как самостоятельной болезнью, так и симптомом ишемической болезни сердца.

Стенокардия возникает в результате развития в сердечных сосудах атеросклероза (затвердение стенок артерий, отложения на них склеротических бляшек из холестерина и солей кальция). Проявляется стенокардия обычно болью, ощущением сжатия в участке грудной клетки. Такая боль может появиться как симптом при некоторых сердечных болезнях: гипертонической, пороке сердца, кардиосклерозе и тому подобное. Приступ стенокардии вызван спазмом атеросклеротических измененных сосудов, который уменьшает обеспечение мышцы сердца кислородом. Это раздражает нервные рецепторы сосудов и дает ощущение боли.

Если боль возникает во время физической и нервной нагрузки, то болезнь называют стенокардией напряжения, когда сердце тревожит в состоянии покоя (во время ночного сна) стенокардией покоя.

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬ ЗА ГРУДНОЙ КЛЕТКОЙ?

Внезапный приступ стенокардии может случиться из-за волнений, ходьбы, физической нагрузки, курения, употребления больших доз алкоголя, пребывания в удушающем, запыленном, задымленном помещении или на сильном морозе. Обычно боль возникает ранним утром (4-5 час). Многообразные метеорологические, геомагнитные факторы, повышена влажность воздуха, колебания атмосферного давления также могут провоцировать появление боли.

Также существуют отдаленные факторы риска, которые провоцируют развитие стенокардии: сахарный диабет, ожирение, гиподинамия, частые психические нагрузки, стрессы, алкоголизм, злоупотребление солеными и жирными кушаньями, рафинированными углеводами.

"МОЖЕТ, У МЕНЯ СТЕНОКАРДИЯ..."

Можно ли это определить без помощи врача?

Боль при стенокардии является специфической. В отличие от боли при нейроциркуляторной дистонии, миокардите, перикардите и тому подобное (происхождение которых не связано с коронарными сосудами) он имеет жмущий или распирающий характер, иногда сопровождается ощущениям сжатия за грудной клеткой. Такая боль распространяется приблизительно на 2/3 нижнего участка грудной клетки. Вместо этого боль при других болезнях сердца появляется в участке верхушки сердца (под левым соском).

Для стенокардии характерна приступообразная боль, которая длится от 5 до 15 минут и имеет свойство иррадировать (отдавать в разные участки тела): чаще всего в левую руку, нижнюю челюсть, шею, левое плечо, может сопровождаться нарушениями дыхания, ощущениями тревоги, депрессией, резкой физической слабостью, страха смерти.

Эти симптомы проходят после употребления нитроглицерина.

Если валидол, настойки боярышника, пустырника, валерианы, валокардин, корвалдин, корвалол снимают сердечную боль, то его причина не стенокардия, а невроз сердца, миокардиодистрофия или другие заболевания сердца обменного или воспалительного характера.

МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ СТЕНОКАРДИИ?

Профилактикой стенокардии являются лечения атеросклероза, сахарного диабета, ожирения, хотя резкое похудание может, напротив, спровоцировать нападение стенокардии. Людям, которые страдают этой болезнью, противопоказано курить, злоупотреблять сахаром, кофе, алкоголем. Необходимо часто пребывать на свежем воздухе, рационально питаться. Большое количество холестерина содержат животные жиры, икра, почки, мозг, жирные сорта рыбы, потому их употребление нужно значительно ограничить. Заменить их нужно на продукты моря, растительную пищу, молочные продукты, которые содержат протихолестериновые (липотропные) вещества, которые тормозят прогресс атеросклероза.

Однако следует помнить, что крайне важно согласовать индивидуальный график физических нагрузок и диету с врачом.

Бытует мысль, что коньяк должен свойство снимать сердечную боль - и это так, однако при хроническом употреблении он способствует прогрессу атеросклероза. Красные сорта натурального виноградного вина замедляют развитие атеросклероза, а следовательно снижают риск развития стенокардии.

Значительное количество липотропных веществ, которые положительно влияют на обмен холестерина в организме, содержится в сале. Потому его употребление в умеренном количестве - полезно.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОВТОРНОГО ПРИСТУПА?

Если человек замечает, что ее тревожат незначительные сердечные приступы среди ночи, или при выходе из помещения на свежий воздух, не стоит надеяться, что все пройдет само по себе, а нужно немедленно обратиться к врачу.

Во время сердечного приступа рекомендуется сразу принять 1-2 таблетки нитроглицерина. Если это не помогло, принять еще одну дозу через 5 минут. В случае продолжения боли, вызывать скорую помощь.

Комплексное лечение назначает врач. Однако есть общие рекомендации, которые подходят для многих больных. Многочисленными эпидемиологическими исследованиями доказано, что использование аспирина в небольших дозах предотвращает сгущение крови и образование тромбов. С этой целью аспирин можно принимать годами.

Однако, употреблять его нужно не такими дозами, как при гриппе, а значительно более малыми. Существует специальный препарат аспирин-кардио, который рекомендуют употреблять при стенокардии один раз на сутки (75-125 мг растворить у 1/3 стакана воды и выпить). Отечественный аспирин раздражает слизистую оболочку желудка и может повлечь гастрит или обострение язвенной болезни желудка, потому его нужно запивать большим количеством воды.

В период, когда ожидаются геомагнитные изменения, стоит избегать избыточных физических нагрузок, стрессов. Тогда рекомендуется кое-что увеличить дозу тех препаратов, которые назначил врач.

КОГДА ЛЕКАРСТВА НЕ ПОМОГАЮТ

Если лечение медикаментами не улучшает состояние пациента или в случае его ухудшения, предлагается хирургическое лечение. Для этого сегодня существуют два основных метода улучшения кровоснабжения сердца: ангиопластика и коронарное шунтирование.

Во время ангиопластики под местной анестезией в периферийную артерию (чаще всего в участке паха) вводится специальный тонкий катетер со специфической оптико-волокнистой камерой. Катетер проходит непосредственно в заблокированный сосуд, куда доставляют небольшой баллон. Его надувают воздухом или специальной жидкостью и таким образом расширяют артерию. Иногда для предотвращения вторичной блокировки сосуда врач устанавливает там специальное металлическое кольцо - стент.

В случае коронарного шунтирования во время операции устанавливают дополнительные кровеносные сосуды "в обход" заблокированных артерий для полноценного снабжения определенных областей сердца кровью. Ангиопластика назначается пациентам, в которых не удается контролировать стенокардию с помощью медикаментов. Коронарному шунтированию предоставляется преимущество в случае, если одновременно блокируется больше двух коронарных артерий.

ПРИРОДА ПОМОЖЕТ

В комплексе нефармакологических средств лечения стенокардии (лечебная физкультура, массаж, иглорефлексотерапия, водные процедуры) значительную роль играют и лекарственные растения, которые содержат в своем составе биологически активные соединения с противосклеротическим и спазмолитическим действием (расширяют сосуды). Среди растений, которые содержат антиатеросклеротические вещества - кукурузные рыльца, цветки и плоды боярышника, плоды шиповника, цветки арники горной, корня синюхи голубой, листьев бузины черной, плоды рябины черноплодной и обычной, крапива двудомная, чеснок, свекла, дикая морковь.

Конечно, настои трав не снимут приступа боли - в таких случаях нужны активные быстродействующие медикаментозные средства. Лекарственные растения имеют профилактическое действие, потому их нужно применять длительное время, обычно в комплексе с другими ангинальними препаратами.

Игорь Селезень, кардиолог.