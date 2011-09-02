Шоколад намного полезнее, чем считалось

Новые эксперименты ученых обрадуют тех, кто любит шоколад. Как оказывается, с помощью каждодневного употребления данного продукта примерно на треть может быть сокращен риск развития болезней сердечно-сосудистой системы, пишет издание The Times of India.

Раньше ученые уже открывали положительные свойства черного шоколада, который имеет противовоспалительное свойство, а также полезен из-за того, что в нем высокий уровень содержания веществ-антиоксидантов. Но теперь исследователи выяснили, что шоколад приносит существенно большую пользу, чем считалось ранее.

Ими были проанализированы 7 исследований, что были проведены ранее, участниками которых, в общей сложности, были около ста тысяч человек, имеющих сердечные болезни. В каждом из проводимых исследований, аналитики сравнивали группу с наиболее низким показателем потребления данного продукта с группой с самым высоким.

Как оказалось, высокий показатель потребления шоколада связывался с уменьшением количества инсультов на 29% и сокращением количества заболеваний сердца на 37%.

doctor-prof.ru