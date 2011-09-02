Француженка родила в самолете

11:08, 02 сентября 2011
Зарубежные новости
0

За пару минут до посадки 

Обычный рейс итальянской авиакомпании Alitalia Милан - Париж надолго запомнится экипажу: одна из пассажирок родила прямо на борту самолета.

Как сообщает агентство ANSA, француженка почувствовала первые схватки примерно в середине полуторачасового полета.

Всего через пару минут после приземления в парижском аэропорту имени де Голля экипажу пришлось принимать роды, а вскоре прибыли и сотрудники скорой помощи аэропорта.

Пассажиры рейса приветствовали новорожденного громкими аплодисментами, замечает РИА "Новости". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter