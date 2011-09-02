Чем полезны ананасы

Бромелайн является натуральным соединением, которое получают из ананасов, он очень быстро занял свою строчку в списке огромного количества веществ, что являются питательными, которые могут бороться с различными хроническими заболеваниями и раком, которые уносят каждый год жизни миллионов людей во всем мире.

В течение одного исследования этого соединения, ферментом протеаза были продемонстрированы некоторые способности, в число которых вошла противовоспалительная, а также способность иммунной активации клеток.

Данными действиями может быть нанесен серьезный удар по развитию ракового заболевания, когда клетки, которые мутировали, пытаются избежать обнаружения, и формируют опухоль. Нужно включить добавки бромелайна в личный дневной рацион для воспользования его мощными свойствами против рака.

Как и остальные питательные вещества, как, например, ресвератрол, экстракт зеленого чая и куркумин, бромелайн - это мощное соединение, которое противостоит раковым клеткам, расщепляя их во всем человеческом организме.

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