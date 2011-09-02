Ученые разработали синтетическое мясо

Ученые разработали технологию выращивания синтетического мяса, пишет журнал New Scientist.

Автор утверждает, что грядет новая революция в питании, столь же важная, как и переход от охоты к мясному животноводству. Выращивание синтетического мяса, пригодного в пищу, начнется уже через несколько месяцев, об этом заявил Марк ПОСТ из Маастрихтского университета (Нидерланды).

"ПОСТ экспериментирует преимущественно на клетках свиней. Недавно он изобрел способ выращивать мускулы в лабораторных условиях - берутся стволовые клетки свиньи и подкармливаются сывороткой крови эмбриона лошади. Он вырастил полоски, напоминающие мышцы, длиной 2,5 см и шириной 0,7 см", - говорится в статье, которую цитирует InoPressa.ru.

М.ПОСТ устраивает своим полоскам мяса зарядку, чтобы по строению они не отличались от настоящих мускулов.

"И все же вид у этих полосок мяса анемичный и неаппетитный", - отмечает автор статьи. М.ПОСТ поясняет: "Они белые, так как в них нет крови и очень мало миоглобина". Ученый надеется поработать с клетками коровы и уже через год создать синтетическую говядину.

Специалист по биоэтике из университета Линкёпинг (Швеция) Стеллан ВЕЛИН полагает, что люди смогут запросто питаться синтетическим мясом редких животных. Традиционно люди едят мясо не самых вкусных животных, а тех, кого легче одомашнить. Но для синтетического мяса нет ограничений.

«Правда, встает вопрос, захотят ли люди питаться синтетическим мясом? Употреблять в пищу мясо, выращенное на сыворотке крови эмбриона коровы, строго запрещено: есть легкий риск, что оно содержит прионы или другие токсичные вещества. Безопасную подкормку для лабораторного мяса - на основе сине-зеленых водорослей - пытается разработать Йоост ТЕЙСЕЙРА де МАТТОС из Амстердамского университета», - сказано в публикации.

Синтетическое мясо позволит отказаться от забоя животных, подчеркивает журналист. Кроме того, его производство не вредит экологии: например, для синтезирования мяса нужно на 99% меньше земли, чем для выращивания на мясо коров.