Целебные свойства перца: сладкий укрепит иммунитет, горький заживит язву

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ УКРЕПИТ ИММУНИТЕТ

Врагом № 1 сегодня считают сердечно-сосудистые заболевания, от них в мире умирает больше всего людей. В состав рациональной диеты, которая предотвращает поражение сердца и сосудов, входит сладкий перец. Ведь он богат каротином (витамин А), которого в спелых плодах столько же, как в моркови; витамином С - почти столько, как в шиповнике; витаминами Е, Р, РР, группы В. Среди минеральных веществ выделяют калий и натрий, кальций, железо, йод, фосфор, кремний. Витамины А, С, Е укрепят кровеносные сосуды и капилляры, препятствуют закупориванию артерий. Ученые утверждают, что употребление продуктов, которые содержат много каротина (в 40-50 г перца - полторы морковки), почти на 50% снижает риск инсульта.

Так же полезен перец для предотвращения и лечения атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, заболеваний сосудов, связанных с повреждением сосудистой стенки (скарлатина, геморрагический васкулит и др.).

Второй угрозой для человечества является рак. Национальный онкологический институт США разработал рекомендации правильного питания, чтобы предотвратить рак любой локализации. Среди них такая: ешьте продукты, где многих витаминов А и С. Не касается ли это перца? А в нем же есть еще витамины Е, группы В, кальций, йод.

Проведенное в Италии исследование отмечает чрезвычайную роль зеленых овощей, богатых витамином С, бета-каротин и другие антиоксидантные каротиноиды (в перце все это есть!) в предотвращении рака молочной железы. Если женщина будет съедать хотя бы один овощ в день, говорят итальянские исследователи, она втрое снизит риск заболеть раком.

Если вспомним о значительной распространенности туберкулеза и других легочных заболеваний, то и здесь перец поможет бороться: укрепит общий и местный иммунитет, уменьшит интоксикацию организма, ликвидирует воспалительные явления. Надо сказать, что употребление перца, как поставщика больших доз витамина А, улучшает дыхание, предотвращает приступы астмы, проявления бронхита.

Перец улучшает работу печени - главной биохимической лаборатории в организме, ведь стимулирует желчеотделение, предотвращает желчные камни, помогает снизить холестерин.

Особенно полезен перец для зубов и костей, кожи и волос. Считается: кто часто употребляет перец, тот реже болеет. Во время засолки или консервирования в перце сохраняется 50-80% витаминов.

ГОРЬКИЙ - ОТ ЯЗВЫ

Он также богат целебными веществами, однако имеет значительно больше алкалоида капсаицина, что предает жгучего вкуса. С ним связывают антибактериальное воздействие горького перца.

Настойку перца (1 часть сырья заливают 10 частями спирта) употребляют внутренне (по 10-15 капель в рюмке воды за 30 минут до еды трижды на день) как средство, поднимающее аппетит, улучшает пищеварение, потому что увеличивает секрецию желудочного сока, повышает его кислотность. Хотя важно соблюдать меру.

Существует мнение, что перец и его препараты противопоказаны в случае язвенной болезни желудка, острых и хронических гастритов, энтеритов, колитов. Однако австралийский научный работник Петер Хольцер после опытов на крысах довел, что острый красный перец не вредит, а защищает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, способствует заживлению язвы. Ведь он возбуждает нервные окончания стенок, расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение.

Жгучий перец рассасывает тромбы, очищает дыхательные пути, разреживает мокроту, способствует отхаркиванию, уменьшает застойные явления.

Внешне настойку перца втирают в кожу головы, чтобы ликвидировать гнездовую плешивость, используют, смешав с маслом, для втираний при невралгии, ревматической и мускульной болях, радикулита.

Употребляйте эту "индейскую красную соль" (так сначала назвали порошок красного перца европейцы), как и жители Америки: к блюдами из рыбы, мяса, фасоли, капусты, риса - на здоровье.