В чём причина "нервного" переедания?

Большинство людей замечали, что жирной, сладкой, а также высококалорийной пищей оказывается «утешающий эффект» на многих людей во время стрессового периода.

Но, тем не менее, механизм связи между употреблением еды и стрессом, до недавних пор был почти не изучен. Теперь ученые из Америки, уверенно могут заявить, что переедание во время стрессового периода обладает гормональной природой.

Причиной этого является гормон грелин, который вырабатывается в желудке и гипоталамусе. Именно он отвечает за контроль пищевого поведения человека, его привычки в еде и аппетит.

А норадреналин и адреналин, в свою очередь, влияют на него. Чем выше уровень стресса, тем большее количество грелина вырабатывается организмом. Отсюда и появляется аппетит, как у зверя. На данный момент исследователи ведут разработки способа контролировать уровень этого гормона даже в стрессовый период. Но, пока еще очень далеко до того момента, когда будет создано безопасное и эффективное лекарство от нервного обжорства.

newsland.ru