Польша разрешит во время Евро-2012 «легкий» алкоголь

Польская власть планирует позволить разрешить употреблять алкогольные напитки крепостью до 3,5 градуса во время матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу, который в будущем году состоится в Польше и Украине.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующий закон принял на своем заседании польский Сейм, преодолев поправку Сената, который в августе этого года запретил употреблять любоц алкоголь на спортивных мероприятиях в стране.

Депутаты нижней палаты польского парламента разрешили употреблять "легкий" алкоголь, но исключительно в «мягкой» таре, которая не несет угрозы для жизни и здоровья людей.

Закон предусматривает за неправомерное употребление алкоголя на спортивных мероприятиях около 500 евро штрафа и возможное тюремное заключение.

Штраф за сокрытие своего лица будет составлять тоже около 500 евро, а за наличие опасных предметов (ножей, мачете) нужно будет заплатить 750 евро.

Законом также ужесточается ряд других наказаний за хулиганство во время спортивных мероприятий в стране и вводится электронный надзор за хулиганами.

Принятый закон вступит в силу после его подписания Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, польское правительство в апреле этого года представило законопроект, который серьезно ужесточает наказание за футбольное хулиганство, с целью способствовать безопасному проведению Евро-2012.