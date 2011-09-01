В Китае 13-летний мальчик заработал деньги на операцию для матери

В Китае 13-летний мальчик спас от смерти свою маму, у которой была опухоль в мозге. Год он не ходил в школу, а зарабатывал деньги на операцию, сообщают Подробности-ТВ.

Работу ЛЮО Вейке нашел аж за 340 километров от дома - в городе Гуанджоу. Туда он шел пешком, потому что экономил деньги на лечение. Работал чистильщиком обуви. Вернулся, когда собрал необходимую сумму. Маме сделали операцию - удалили 80 процентов опухоли. Она потеряла зрение, однако врачи говорят, что это временно.

ЛЮО Вейке своим поступком прославился на весь Китай. Теперь он вернется в школу, а за его учебу обещает заплатить благотворительная организация.