Как правильно есть дыню?

Открылся дынный сезон. Желтыми благоухающими дынями прилавки просто завалены. Но вместе с тем участились и случаи пищевых отравлений. И вовсе не потому, что с дынями что-то не так. Все дело в том, что многие просто не умеют правильно есть дыню. О том, как это делать, и пользе, которую может принести дыня рассказал врач-фитотерапевт Борис Скачко.

КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ

Из-за того, что в дыне масса клетчатки, она считается тяжелым продуктом, и употреблять ее нужно между основными приемами пищи (за 2 часа или спустя 2 часа после еды), иначе будет ощущение тяжести в желудке. Если смешать дыню с алкоголем, вы гарантировано получите длительное послабление стула. По этой же причине ее нельзя запивать холодной водой и особенно кислым молоком, кефиром и йогуртом.

Дыня противопоказана кормящим матерям (может вызвать у малыша тяжелые расстройства пищеварения), при сахарном диабете, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Ну и, конечно же, не стоит усугублять дыней ситуацию при кишечных расстройствах.

ПРИЗНАКИ СПЕЛОЙ ДЫНИ

1. Мягкость. Пощупайте этот «регбийный мячик», он должен быть мягким. Во время созревания плодов протопектин, придающий оболочкам клеток жесткость, превращается в пектин, который разрыхляет мякоть, делает ее нежной.

2. Аромат. Чем спелее дыня, тем больше в ней накапливается ароматических веществ. Созревшая дыня буквально благоухает. Запах, который она источает, - смесь запахов ананаса, ванили, груши.

КАКАЯ БУДЕТ ПОЛЬЗА, ЕСЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СЪЕДАТЬ 300 ГРАММОВ ДЫНИ?

- В дыне очень много клетчатки, из-за чего она будет служить профилактикой запоров.

- В дыне много железа, калия, кальция, магния, витаминов группы В, С и А. Благодаря им дыня предотвращает образование опухолей, является средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина в крови и предотвращает развитие атеросклероза, успокаивает центральную нервную систему.

- Еще одна деликатная область применения "желтой эгоистки" - увеличение мужской силы. Для этого нужно просто жевать свежие семена (достаточно 2-5 г в день). Но так как их употребление, а особенно передозировка могут быть вредны для селезенки, к "жвачке" добавляют мед - он устраняет вредное влияние.