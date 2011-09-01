5 продуктов, которые вредят нашим костям

То, что мы едим в огромной степени влияет на то, какие витамины и минеральные вещества получает наш организм и в частности на то, в каком состоянии будут пребывать наши кости. Интересно, что некоторые продукты особенно плохо влияют на плотность костей, потому, что выводят некоторые минералы, которые нужны для регенерации костной ткани.

1. Соль

Соль выводит кальций из костей, со временем уменьшая их плотность. На каждые 2300 миллиграм соли, которую мы употребляем, мы теряем около 40 мг кальция. В одном исследовании сравнивали женщин после менопаузы, которые ели много соли и тех, которые ограничивали себя в этом. Оказалось, что любительницы солененького были в большей степени склонны к остеопорозу.

Что делать? Самый лучший способ сократить потребление соли – отказаться от готовых продуктов и полуфабрикатов (не говорю уже о ресторанах быстрого питания).

2. Безалкогольные газированные напитки

Эта категория представляет собой двойную опасность для костной ткани: во-первых, газировка производится чаще всего из фосфорной кислоты, а это вещество способствует выведению кальция с мочой. А, во-вторых, эти напитки утоляют жажду, но не содержат никаких питательных элементов, в отличие от сырого молока или свежевыжатого сока.

Что делать: Просто пейте воду или делайте сок (лучше всего овощной), а также сырое молоко или кефир.

3. Кофеин

Кофеин не настолько вреден не в такой степени как соль, но его действие аналогично. Каждые 100 мл кофе (средняя чашечка кофе) выводит 6 мг кальция. Это не так уж и много, но может стать проблемой для костей, если это ваш единственный источник жидкости в организме. Например, в Австрии в любом кафе вам предложат чашку кофе со стаканом воды. Поступайте также, если вы оказались любителем кофе. Не забывайте также пить травяные чаи, кефир и самодельные соки.

Что делать: сократить потребление кофе до одной – двух чашек в день, тоже самое сделать с другими кофеиносодержащими продуктами и напитками (шоколад, черный и зеленый чай).

4. Алкоголь

Алкоголь блокирует усвоение кальция, а это ведет к тому, что остеобласты не могут регенерировать костные ткани. Такой процесс не только приводит к остеопорозу, но и в случае травм костей, препятствует их заживанию.

Что делать: что делать? что делать? сухари сушить… ну, вы знаете, что делать:)

5. Транс-жиры

Процесс гидрогенизации жиров, который превращает жидкое масло в твердое, разрушает витамин К, а этот витамин очень важен для здоровья костей. Конечно, получать витамин К можно и из зеленых овощей, например, из листьев салата. Но употребление масел способствует лучшему усвоению этого полезного вещества. Подробнее о витамине К и здоровье зубов.

Что делать: ввести в свой рацион овощи зеленого цвета и не забывать об оливковом масле холодного отжима.

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