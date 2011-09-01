Массажеры грозят серьезными травмами

Массажер для шейного отдела позвоночника может спровоцировать удушение или серьезные травмы. В частности, у Управления по продовольствию и медикаментам США возникли вопросы к производителю массажера ShoulderFlex – компании King International, сообщает ABC News.

Итак, опасность представляет сама конструкция устройства. Основной элемент – вращающийся ролик, расслабляющий шею. Как раз, в эту двигающуюся деталь может попасть ворот одежды, цепочка или волосы, спровоцировав смертельно опасную ситуацию. Уже известно о нескольких подобных случаях. Производитель массажера не исключает вероятность отзыва массажера с рынка.

Данный массажер давал возможность контролировать степень активности массажа; шел в комплекте с пультом дистанционного управления и подушкой. Чтобы его использовать, требовалось найти ровную поверхность и лечь. Эксперты посоветовали отказаться от устройства, как обычным людям, так и сотрудникам медицинских учреждений. Более того, официальная директива предписывает разбор устройства, чтобы потом никто, найдя его на помойке, не мог использовать снова.

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