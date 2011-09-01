Обхват запястья – показатель детского здоровья

Есть мнения, что та или иная часть тела человека является показателем состояния его здоровья. Например, обхват талии может указывать на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у представительниц прекрасного пола.

А последнее исследование, проведенное итальянскими специалистами, показало, что обхват детского запястья является достоверным показателем риска развития множества различных заболеваний. Причем этот метод определения патологий отличается универсальностью, то есть является применимым абсолютно к каждому малышу.

В частности, по словам итальянских ученых, по размеру детского запястья можно с высокой долей вероятности предположить возможность развития у ребенка в дальнейшем сердечно-сосудистых патологий.

Так, чем больше обхват детского запястья, тем выше у малыша уровень невосприимчивости к инсулину. Такое условие является фактором риска при развитии сердечно-сосудистых недугов. Было установлено, что широкие кости в области запястья на двадцать процентов увеличивают нечувствительность к инсулину. Соответственно, чем тоньше запястье малыша, тем меньше риск возникновения проблем со здоровьем. Однако во всем должна быть мера. Чересчур узкое запястье также может указывать на слабое здоровье ребенка.

Исследование проводилось при участии пятиста детей, половина из которых имела избыточный вес, а другая половина обладала удовлетворительным здоровьем.

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