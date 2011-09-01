Почему бананы нужно кушать каждый день

Итальянские специалисты в сотрудничестве с английскими учеными провели анализ информации, полученной после проведения нескольких более ранних исследований, имеющих отношение к частоте инсультов. Отдельные научные работы были проведены еще в середине прошедшего века.

Организаторы современного исследования в ходе своей работы сделали вывод, что человек, каждый день употребляющий хотя бы половину суточной дозировки калия, имеет существенно сниженный риск развития инсульта головного мозга, который является крайне опасным патологическим состоянием.

Как известно, природным источником калия является банан. Бананы, несмотря на свое экзотическое происхождение, доступны абсолютно всем. Средний фрукт бананового дерева содержит примерно 500 миллиграмм калия. Соответственно, три банана, съедаемых ежедневно, обеспечивают человека всем необходимым объемом калия. Кроме всего прочего, калий способен понижать высокое артериальное давление.

Ученые также отмечают, что повышение количества употребляемого каждый день объема калия на фоне одновременного сокращении содержания соли в рационе ежедневного питания способно сократить количество летальных исходов по причине инсульта. Этот показатель мог бы составлять не меньше миллиона случаев смерти по причине инсульта.

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