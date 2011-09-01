Дефицит йода крайне опасен для ребенка

Последнее исследование, проведенное британскими учеными, поразило своими результатами – оказывается, более семидесяти процентов современных молодых девушек страдают от дефицита йода. Причем опасность кроется в том, что недостаток йода крайне негативно сказывается на здоровье женщины в дальнейшем.

Исследование проводилось при участии семиста британских школьниц. Оказалось, что у 70% процентов девочек сожержание йода в организме намного ниже установленной нормы. Такой фактор создает серьезную угрозу здоровью девушек в будущем. В частности опасность заключается в возможном развитии патологий головного мозга у будущих детей этих девочек.

Около двадцати процентовшкольниц и вовсе имело содержание йода в организме, меньшее половины нормы. Результаты исследования были обнародованы на конференции эндокринологов.

По словам исследователей, а также поданным статистики, молодые женщины страдающие значительным снижением содержания в организме йода ставят под удар здоровье своего будущего потомства. Так, при низких показателях уровня йода у матери интеллект ее ребенка может быть на несколько десятков единиц меньше, чем у детей женщин, не страдающих от нехватки йода.

Специалисты связывают нехватку йода в организме молодых девушек с тем, что в таком возрасте подростки употребляют недостаточное количество молока.

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